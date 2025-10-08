Repsol produce por primera vez gasolina 100% renovable a escala industrial desde Tarragona

La Gasolina Nexa 95 ya se comercializa en la Comunidad de Madrid y Cataluña y estará disponible en 30 estaciones de servicio antes de finales de año.Repsol

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Repsol ha conseguido un nuevo hito tecnológico, al producir gasolina de origen 100% renovable a escala industrial. La fabricación se ha llevado a cabo en unidades existentes de su complejo de Tarragona, situando a España y a la compañía en la vanguardia en transición energética.

El hito es el resultado coordinado de los equipos del Complejo Industrial de Tarragona con otras áreas transversales de la Compañía y consolida el centro como referente industrial y tecnológico y es un paso más hacia su transformación con foco en la descarbonización de procesos y productos, la circularidad y la digitalización. Repsol reafirma con esta consecución su apuesta por Tarragona y para mantener un complejo industrial sostenible y competitivo, capaz de seguir generando valor social y económico para el territorio.

Este nuevo producto, de origen 100% renovable, es compatible con los vehículos de gasolina, sin necesidad de realizar modificaciones. Su uso reduce las emisiones limpias de CO₂ más de un 70% respecto a la gasolina convencional. La Gasolina Nexa 95 origen 100% renovable ‒el producto de más calidad de 95 octanos de Repsol‒ ya está disponible en 20 estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid y Cataluña, y se prevé tener 30 a finales de este año, en ciudades como Tarragona, Valencia, Zaragoza y Bilbao.

Repsol inicia así la ampliación de su oferta de combustible renovable, al sumar este nuevo producto al Diesel Nexa origen 100% renovable, demostrando que la descarbonización del transporte a través de combustibles líquidos renovables representa un 97% del parque móvil tanto español como europeo y un 87% de las ventas en España este año.