La primera gasolina 100% renovable a escala industrial se fabrica en Tarragona

Repsol ha conseguido producir por primera vez una gasolina completamente renovable a escala industrial. Nexa 95 es un combustible de 95 octanos y Repsol apunta que su uso reduce más de un 70% las emisiones limpias de CO2, con respecto a la gasolina convencional. La nueva gasolina se fabrica en el complejo industrial de Tarragona con un proceso propio desarrollado por científicos del grupo en colaboración con Honeywell.

El combustible se puede utilizar en cualquier vehículo de gasolina, sin modificar el coche ni las infraestructuras de provisión. Nexa 95 ya se comercializa en veinte estaciones de Cataluña y Madrid y estará disponible en diez estaciones de servicio más antes de finales de año, en ciudades como Tarragona, Zaragoza, Valencia y Bilbao.

Repsol defiende que el hito de producir una gasolina 100% renovable a escala industrial «demuestra que los combustibles líquidos renovables son una opción real para reducir las emisiones del transporte» y el grupo reclama que «revise la prohibición del motor de combustión en el 2035».

La compañía defiende que, «para alcanzar los objetivos climáticos marcados por España y Europa» es «imprescindible reconocer la contribución de los combustibles 100% renovables en la descarbonización del transporte por carretera». En este sentido, solicita «establecer objetivos a largo plazo y ofrecer una fiscalidad ventajosa» para este tipo de combustibles.