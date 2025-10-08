Societat
L'ICAT proposa un nou sistema d'indemnització als usuaris de Rodalies: «La Generalitat ho pot fer»
Els advocats consideren que els viatgers actualment estan «indefensos» davant els tràmits de compensació pels retards
L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (ICAT) ha presentat avui una proposta per millorar els sistemes d’indemnització als usuaris de Rodalies de Catalunya. L’ICAT proposa un sistema de compensació que s’estructura en diferents nivells i que contempla no només el retorn de l’import el bitllet, sinó un complement econòmic afegit segons els casos. Així, en un retard de 15 a 25 minuts exposen retornar el 25% del bitllet o abonament. En els casos greus, de més de 45 minuts, la compensació arribaria al 150% del preu. «Molts cops hi ha cancel·lacions no avisades prèviament i els usuaris es queden sense alternatives de transport», va argumentar Capilla.
A més, es proposa fer una distinció amb els usuaris diaris o més recurrents. «Aquests casos han de tenir cabuda perquè els retards suposen problemes a la feina, psicològics i personals», va afegir. En aquests casos de retards acumulats l’ICAT considera que s’hauria d’apostar per abonaments mensuals gratuïts o compensacions econòmiques elevades.