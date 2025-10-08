Eurecat investiga en el Port de Tarragona bacterias capaces de biodegradar microplásticos en el Mediterráneo

La investigación se llevará a cabo en el Puerto de Tarragona y a la playa del Pinar.Cedida

El centro tecnológico Eurecat lidera el proyecto MicroWorld Puertos, una iniciativa pionera que busca identificar y caracterizar bacterias capaces de biodegradar microplásticos y nanoplásticos presentes en el medio marino, uno de los principales retos medioambientales actuales.

La investigación se lleva a cabo en el Puerto de Tarragona y a la playa del Pinar, con el objetivo de garantizar que los microorganismos estudiados estén adaptados a las condiciones locales del Mediterráneo. Según Roger Mariné, cabeza de la Línea de Estudios Preclínicos de la Unidad de Nutrición y Salud de Eurecat, “la contaminación por microplásticos es una de las principales preocupaciones ambientales actuales, ya que estos polímeros persistentes pueden entrar a las cadenas alimenticias y afectar tanto a los ecosistemas como a la salud humana”.

Datos recientes de la WWF indican que España es el segundo país que más plásticos vierte en el Mediterráneo. En este contexto, Pere Puigbò, investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del proyecto, explica que “la contaminación por microplásticos ha aumentado exponencialmente, especialmente en materiales como el polietileno, poliestireno, polipropileno o PVC, que se degradan muy lentamente de manera natural”.

La directora de la Unidad de Nutrición y Salud de Eurecat, Sara Gómez, destaca que la iniciativa “aporta una vía innovadora basada en la identificación de microorganismos que se desarrollan en torno a los plásticos, combinando investigación microbiológica y bioinformática para hacer frente a este reto global”.

Además, el proyecto evalúa la toxicidad de los plásticos mediante estudios in vitro, con el objetivo de reducir la contaminación marina y avanzar hacia un modelo de puerto más sostenible e innovador. Eurecat también utiliza modelos experimentales in vivo para analizar los efectos de los microplásticos sobre la salud.

El MicroWorld Puertos ha sido seleccionado en la última convocatoria del programa Ports 4.0, promovido por Puertos del Estado para impulsar la innovación en el ámbito logístico-portuario. El proyecto cuenta con la colaboración del Consorci MicroWorld, formado por la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universidad de Turku (Finlandia) y la Universidad de Tohoku (Japón).