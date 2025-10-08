Policial
Los Mossos forman personal de la Diputación de Tarragona para hacer frente a ciberataques e incidencias
El cuerpo recuerda que instituciones públicas como hospitales sufren numerosos intentos diarios de intromisión
Los Mossos d'Esquadra imparten este miércoles una jornada de formación dirigida al personal de la Diputación de Tarragona por mejora su "ciberesiliència" y poder hacer frente a ciberataques o incidencias. El intendente Roger Sales Cases, jefe de la Región Policial Virtual de los Mossos d'Esquadra, es el encargado de la formación, para concienciar a los empleados de la institución y que tengan herramientas para prevenir, detectar, dar respuesta y recuperarse rápidamente dant de una interrupción de las tecnologías de la información. El cuerpo policial recuerda la vulnerabilidad que generan problemas de cibereguretat y ciberestafas, que constituyen un 90% de los delitos en la red denunciados en Cataluña.