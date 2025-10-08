Los Mossos forman personal de la Diputación de Tarragona para hacer frente a ciberataques e incidencias

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra imparten este miércoles una jornada de formación dirigida al personal de la Diputación de Tarragona por mejora su "ciberesiliència" y poder hacer frente a ciberataques o incidencias. El intendente Roger Sales Cases, jefe de la Región Policial Virtual de los Mossos d'Esquadra, es el encargado de la formación, para concienciar a los empleados de la institución y que tengan herramientas para prevenir, detectar, dar respuesta y recuperarse rápidamente dant de una interrupción de las tecnologías de la información. El cuerpo policial recuerda la vulnerabilidad que generan problemas de cibereguretat y ciberestafas, que constituyen un 90% de los delitos en la red denunciados en Cataluña.