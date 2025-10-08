Continúa la instalación de la prueba piloto del Envelat en la plaza Corsini

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Continúan los trabajos de instalación del Envelat en la plaza Corsini. Se trata de una primera estructura parcial que corresponde a una prueba inicial de esta futura pérgola, la cual cubrirá la plaza mediante un sistema de telasretráctiles sujetadas por pilares de acero. Así, esta primera estructura, con una superficie aproximada de 133 metros cuadrados, se está construyendo delante de la oficina de Correos para comprobar la viabilidad técnica del sistema y hacer los ajustes necesarios antes de la instalación definitiva.

Esta prueba piloto tendrá una duración aproximada de dos meses. Una vez acabe y después de aplicar los cambios adecuados, se licitará el proyecto ejecutivo de la totalidad de la pérgola. La previsión del Ayuntamiento es que la estructura esté instalada antes del verano. Este tiene un presupuesto global de 234.000 euros, y prevé también una nueva iluminación y jardineras con vegetación. Cada pilar contará con un punto de luz LED y unas guirnaldas de luz decorativas.