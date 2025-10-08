El Ayuntamiento licita las obras para la potenciación de refugios climáticos en el Parque del Francolí

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona licita las obras para la potenciación de Refugios Climáticos en el parque del Francolí, unas actuaciones incluidas dentro del proyecto Tarragona-GreenBelt'26 de renaturalización de los espacios urbanos y periurbanos de la Anilla Verde, dotado con una inversión total de 3.604.816,11 euros.

El objetivo principal de esta actuación es potenciar los espacios de sombra a partir de plantaciones incrementando la cobertura arbórea para aumentar el confort climático en varios sectores del Parque y, especialmente, en las zonas de juego infantil del Parque (Castillo y del Barco Pirata) que, actualmente, presentan importantes déficits de sombreado en época de verano.

Los trabajos contemplan la mejora del mobiliario urbano mediante la instalación de bancos de madera y de una fuente de agua potable. Al mismo tiempo, se potenciará la vegetación y se ubicarán cajas nido para pájaros y cajas refugio para murciélagos.

Según ha destacado el consejero de Medio Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de Tarragona, Guillermo García de Castro, «la intención es que las zonas de juego tengan más espacios de sombra, y mejorar la biodiversidad del parque con la plantación de especies autóctonas y de bajo consumo hídrico, además de garantizar puntos de agua potable para la ciudadanía, de manera que en épocas de calor intenso el parque Francolí se convierta en un espacio que se pueda utilizar como refugio climático».

El proyecto también incorpora la reparación de una de las fuentes ornamentales existentes en el Parque, a fin de que pueda ser una balsa naturalizada.