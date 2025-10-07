El Port de Tarragona, distinguida por su trayectoria ejemplar en medidas penales alternativas

Pablo Pedro González, responsable de Infraestructuras y, de los Trabajadores en Beneficio de la Comunidad en el Port de Tarragona, recogió el reconocimiento.Puerto de Tarragona

El Port de Tarragona ha sido distinguido con un galardón en el marco de la celebración de la Festividad de la Virgen de la Mercè 2025, patrona de los servicios de ejecución penal. Este reconocimiento, otorgado por la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, quiere destacar la valiosa y comprometida tarea que el Port Tarragona realiza en materia de medidas penales alternativas, con los trabajadores en Beneficio de la Comunidad (TBC).

El acto tuvo lugar el lunes en la sede de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, bajo la presidencia del Honorable conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler. El galardón fue recogido, en nombre de la Autoridad Portuaria, por Pablo Pedro González, responsable de Infraestructuras y de los Trabajadores en Beneficio de la Comunidad en el Port de Tarragona, acompañado del presidente del Port Tarragona, Santiago Castellà.

Al mismo tiempo, el Port de Tarragona ha querido agradecer el trabajo y la dedicación del responsable Pablo Pedro González, por su tarea ejemplar al frente de la gestión de las personas que participan en el programa de trabajos en beneficio de la comunidad. Su implicación, constancia y compromiso han garantizado una coordinación eficaz y humana con todas las personas que pasan, contribuyendo así al buen funcionamiento y a los valores sociales que impulsa la Autoridad Portuaria de Tarragona.

Una trayectoria consolidada

El año 2006, cuando se puso en marcha la iniciativa, se acogieron 23 personas en beneficio de la comunidad. Desde entonces, la cifra ha ido aumentando año tras año hasta llegar al 2024, cuando casi 130 personas se beneficiaron del programa y, hasta septiembre de 2025, 71 personas se han acogido a esta línea. Los buenos resultados han hecho que, a lo largo de los casi veinte años de colaboración entre la Autoridad Portuaria de Tarragona y Justicia, se haya alcanzado una cifra total de 2.019 participantes. Estos datos hacen que Port Tarragona sea la institución que acoge a más trabajadores en beneficio de la comunidad de toda Cataluña.

Los Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC) son una medida penal alternativa a la prisión que permite a las personas condenadas cumplir su sanción mediante trabajos útiles para la sociedad. El objetivo principal es favorecer la reinserción social y responsabilizar a las personas penadas, devolviendo un beneficio tangible a la comunidad mediante tareas de apoyo a instituciones públicas, entidades sociales y servicios colectivos.

Inclusión y trabajo comunitario

Las colaboraciones de los TBC se canalizan principalmente a través de dos vías: tareas administrativas y de gestión documental en las oficinas y en el Archivo, o bien trabajos dentro de la brigada de mantenimiento y limpieza. En los últimos años, la totalidad de los trabajos se han concentrado en esta segunda línea, donde los participantes llevan a cabo acciones de limpieza, reparación y conservación en espacios como el Moll de Costa, la Cofradía de Pescadores, dependencias de la Policía Portuaria o en el interior del recinto portuario.

La distribución de las tareas se hace teniendo en cuenta el perfil y las capacidades de cada persona, con el objetivo de garantizar una experiencia adaptada y positiva para todo el mundo.

El seguimiento y la coordinación del programa son responsabilidad del tutor designado por la Autoridad Portuaria de Tarragona (APT), Pablo Pedro González, que mantiene una comunicación constante con el Equipo de Medidas Penales Alternativas (EMPA) TGN Norte. Juntos establecen planes de trabajo, resuelven incidencias y definen estrategias de mejora.

Actualmente, el programa da acogida a personas procedentes de varios municipios del territorio, como Tarragona, Reus, Vila-seca, Salou y Constantí, consolidándose como una iniciativa, de responsabilidad social que genera impacto positivo tanto para los participantes como para la comunidad portuaria.