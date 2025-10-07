Juan Milián (PPC) sustituirá a la tarraconense Lorena Roldán como senador autonómico

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Parlament ha avalado este martes designar a Juan Milián (PPC) como senador autonómico en sustitución de Lorena Roldán. Milián, actual portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Barcelona, ha sido diputado en la cámara catalana durante tres legislaturas. No ha habido ninguna objeción por parte de ningún grupo parlamentario.

Nacido en Morella en 1981, Milián es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la UPF y tiene un máster en Dirección Financiera y Contable de la Empresa por el Instituto de Educación Continua de la misma universidad, según informa el PP. Milián también es coordinador general de Estrategia y Comunicación del PPC. Roldán renunció en julio pasado al escaño de la cámara alta española.

El número 2 de la lista del PPC en Barcelona, Juan Milián, durante una comparecencia ante los medios de comunicación en el Hotel Avenida Palace.ACN

En un hilo en X, después de haber sido designado senador por el Parlament, Milián ha explicado que asume «con orgullo» la responsabilidad del cargo. «Es un honor representar a los que creemos en la libertad, la igualdad y la concordia». El nuevo senador del PPC también ha agradecido al presidente estatal de la formación, Alberto Núñez Feijóo, su confianza y liderazgo de un proyecto «serio, reformista y con sentido de estado». «Trabajaré desde el Senado y desde Cataluña para contribuir al cambio que España necesita», ha añadido.

El dirigente de los populares también ha dado las gracias al presidente del PPC, Alejandro Fernández, por su «incansable defensa» del constitucionalismo catalán. «Desde el Senado defenderé los intereses de todos los catalanes: más seguridad, más oportunidades y más respeto. Necesitamos una Cataluña que vuelva a liderar desde la concordia», ha subrayado.

Milián ha concluido el hilo en X con un agradecimiento a Daniel Sirera, líder del grupo municipal en Barcelona -él es concejal y portavoz-, de quién ha destacado que le ha permitido «trabajar para los barceloneses» desde el Ayuntamiento.