Detenidas dos personas durante el fin de semana en Tarragona por tráfico de drogas

La Guardia Urbana de Tarragona detuvo la madrugada del sábado a un hombre de 23 años acusado de un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas. Hacia las 3 h, unos agentes de la Unidad Policial de Refuerzo y Proximidad (UPRP) que estaban patrullando por la avenida de Catalunya, la zona del Camp de Mart, observaron como un grupo de personas, que estaban sentados en el parque, al darse cuenta de la presencia se levantaron e intentaron marcharse para esquivar a la patrulla.

Antes de que los interceptaran, el detenido tiró una bolsa para intentar esconder lo que llevaba. El gesto no pasó desapercibido por los agentes y recuperaron la bolsa. Una vez interceptados, procedieron a su identificación y cacheo.

En el momento del cacheo, el individuo que había tirado la bolsa estaba muy nervioso e intentó zafarse sin éxito. Del interior de la bolsa negra, de la ropa que llevaba y de un bolso bandolera (tipo riñonera) que llevaba, se encontraron diferentes bolsitas de plástico transparente con una sustancia en forma de polvo de color rosa y una bolsita de plástico transparente con sustancias estupefacientes en forma de pastillas -presuntamente todo sería tusi (cocaína rosa sintética)-, una bolsa con otras pastillas en forma de estrella, 415 euros fraccionados en billetes y bolsitas transparentes vacías de plástico para el presunto empaquetado y distribución de sustancias estupefacientes.

En el resto de personas, se las denunció administrativamente por tenencia de sustancias estupefacientes, las cuales coincidían plenamente con el formato de las bolsas que llevaba el detenido encima.

El peso de las sustancias intervenidas es de 13,62 g de marihuana, 2,46 g de cocaína sintética (tusi) en polvo y 7,68 g en pastillas y 2,13 g de unas sustancias de naturaleza desconocida. Aparte, durante el cacheo de seguridad previo a la entrada en chironas se encontró otra bolsita de plástico con 0,43 g de una sustancia rosa en polvo, como el resto. Por todo ello, el hombre de 23 años, a quien ya le consta un antecedente por tráfico de drogas, fue detenido por un delito contra la salud pública.

Detención en la plaza Jacint Verdaguer

Por otra parte, la policía tarraconense detuvo la madrugada del domingo a un individuo como presunto autor de un delito contra la salud pública. Los hechos pasaron hacia las 1.40 h, cuando una patrulla que se encontraba haciendo patrullaje preventivo en la zona de ocio nocturno, concretamente en la plaza Jacint Verdaguer, detectó un fuerte olor de marihuana que provenía de un grupo de personas que estaban sentadas en un banco.

Después de identificarlos, los agentes los registraron y a una persona le encontraron sustancias estupefacientes en un bolsillo lateral izquierdo del pantalón. Se trataba de una bolsa con ocho pastillas de color rosa con forma de diamante, que presuntamente sería éxtasis, con un peso de 3,72 g. Por este motivo, el chico de 18 años, fue detenido.

Otra de las personas que había en este grupo fue denunciada por tenencia de sustancias estupefacientes.