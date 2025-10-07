Cultura
El ciclo de cultura 'Escenari Viu' vuelve a los centros cívicos de Tarragona
El monólogo 'Aquí y Ahora' de Raúl Alcaraz abrirá la programación el próximo 17 de octubre
Vuelve el ciclo de cultura de cerca Escenari Viu en la Red de Centros Cívicos de Tarragona. La propuesta arranca el próximo 17 de octubre y ofrece una docena de espectáculos gratuitos de teatro, circo, monólogos y danza. Los espectáculos tendrán lugar en los Centros Cívicos Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador, Bonavista y Torreforta.
El monólogo Aquí y Ahora de Raúl Alcaraz abrirá la programación el próximo 17 de octubre y, entre el resto de actuaciones, destacan las obras Hermafrodites a cavall o la rebel·lió del desig, enmarcada el 27 de octubre para conmemorar el Día de la Visibilidad Intersex; Welcome, un espectáculo de clown íntegramente en lengua de signos; y No solo duelen los golpes, un monólogo con pinceladas de autoficción que trata las violencias machistas.
Las inscripciones, gratuitas, se pueden hacer a través de este ENLACE de la web municipal, en la que también se puede consultar toda la información sobre el ciclo.