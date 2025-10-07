El ciclo de cultura 'Escenari Viu' vuelve a los centros cívicos de Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Vuelve el ciclo de cultura de cerca Escenari Viu en la Red de Centros Cívicos de Tarragona. La propuesta arranca el próximo 17 de octubre y ofrece una docena de espectáculos gratuitos de teatro, circo, monólogos y danza. Los espectáculos tendrán lugar en los Centros Cívicos Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador, Bonavista y Torreforta.

El monólogo Aquí y Ahora de Raúl Alcaraz abrirá la programación el próximo 17 de octubre y, entre el resto de actuaciones, destacan las obras Hermafrodites a cavall o la rebel·lió del desig, enmarcada el 27 de octubre para conmemorar el Día de la Visibilidad Intersex; Welcome, un espectáculo de clown íntegramente en lengua de signos; y No solo duelen los golpes, un monólogo con pinceladas de autoficción que trata las violencias machistas.

Las inscripciones, gratuitas, se pueden hacer a través de este ENLACE de la web municipal, en la que también se puede consultar toda la información sobre el ciclo.