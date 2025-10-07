Tarragona acull una xerrada sobre donació d’òrgans

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los profesionales de los centros de atención primaria tienen un rol clave en la promoción de las donaciones de órganos: a menudo son el primer contacto que el paciente tiene con el sistema sanitario y, por lo tanto, su papel es esencial a la hora de concienciarlo de la importancia de hacerse donante y contribuir a salvar la vida de muchas personas.

Para poner en valor la tarea del personal sanitario de la primaria en este ámbito, la Región Sanitaria Camp de Tarragona y la Organización Catalana de Trasplantes (OCATT) organizan este miércoles 8 de octubre en Tarragona la charla Donar vida des de la primària. Será a las 16 h en el Colegio de Farmacèutics y contará con la participación de profesionales, testimonios de personas trasplantadas y representantes de ambas instituciones.

En esta charla se pondrán en común buenas prácticas en este ámbito a la vez que se reflexionará sobre las mejoras a introducir de cara a estos procesos vitales y a la gestión de las emociones que se derivan. La charla también está abierta a la ciudadanía en general.

Los trasplantes en Tarragona

En la Región Sanitaria Camp de Tarragona, 43 personas se han sometido lo que llevamos de año a una operación de trasplante para recibir un órgano (la mayoría de estos pacientes, un total de 30, son trasplantados de riñón; 9 son trasplantados hepáticos; 3, pulmonares y 1, cardiaco). Los trasplantes han sido posible gracias a la solidaridad y a la generosidad de las personas que se han hecho donantes.

El personal sanitario de la primaria tiene un papel importante en la donación de órganos: pueden resolver dudas a los pacientes; ofrecer información para deconstruir falsas creencias y, en el caso de las personas trasplantadas, se encargan de hacer el seguimiento de los cuidados necesarios.

Cataluña mantiene una de las tasas de trasplantes más alta del mundo, con 165 trasplantes por millón de población. El 2024 cerró con un total de 1.345 trasplantes de órganos realizados, con una media de 3,7 intervenciones al día.