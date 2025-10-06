Port Tarragona adjudica la modernización de los equipos de control fronterizo de entrada y salida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Autoridad Portuaria de Tarragona ha adjudicado a la empresa Inetum España S.A. el suministro, instalación y mantenimiento de los nuevos equipos automatizados para el control fronterizo de entrada y salida de personas de terceros países. Los nuevos dispositivos modernizarán la vigilancia y gestión de los accesos en el puesto de control fronterizo de la terminal de cruceros, ofreciendo un servicio más ágil y optimizado.

Con la adquisición de este equipamiento, la Autoridad Portuaria de Tarragona implementará en sus instalaciones tanto el Sistema Europeo de Entradas y Salidas (Entry Exit System / EES) como el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), que se empieza a desplegar este otoño. La adquisición e instalación de los nuevos equipos se ha adjudicado por 337.960,34 euros (IVA incluido). Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea.

La entrada en vigor del Entry Exit System comporta la implementación en todas las fronteras exteriores de los Estados miembros de sistemas automatizados de control para personas de terceros países que entren o salgan de la Unión Europea. La terminal de cruceros de Port Tarragona se ve obligada a adoptar también estos nuevos equipamientos, que supondrán una importante modernización en la vigilancia y registro de las entradas y salidas de personas.

Datos biométricos

Los nuevos equipos que se instalarán en la terminal de cruceros de Port Tarragona permitirán la sustitución del sellado manual de pasaportes en la frontera por registros automatizados biométricos, que incluirán huellas dactilares e identificación de rasgos biométricos faciales. Aparte de los datos biométricos, los equipos también recopilarán información diversa como nombre y apellidos, pasaporte y fecha y lugar de entrada o salida de cada una de las personas.

Con este nuevo sistema se evitarán congestiones en los flujos de pasajeros en la terminal de cruceros y se reducirán los tiempos de espera excesivos para pasar el control de fronteras, tanto para los viajeros de embarque como para los de desembarque.

Inversión cofinanciada

La modernización de los equipos de control fronterizo para la aplicación de los sistemas EES y ETIAS comporta la adquisición, instalación y mantenimiento durante 3 años de seis quioscos de registro para la terminal, una tablet de verificación y supervisión, una tablet de registro y una cabina doble en la que se ubicarán dos puestos de control manual (PCM).

Asimismo, Inetum España S.A., como empresa adjudicataria, se encargará también de la señalización e información de este nuevo sistema dentro del recinto portuario, mediante la instalación de cartelería, señales viarias y multimedia y otros materiales informativos, que proporcionen indicaciones a los viajeros para llegar a los controles fronteras pertinentes según su nacionalidad.

La Autoridad Portuaria de Tarragona ha adjudicado estos trabajos por 337.960,34 euros (IVA incluido). La actuación está cofinanciada por la Unión Europea.