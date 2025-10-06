Mercats de Tarragona impulsa un plan de formación para los paradistas de los mercadets de la ciudad

La nueva ordenanza de venta no sedentaria, catalán oral básico, habilidades digitales y contabilidad básica sueño algunas de las temáticas de los cursosDavid Oliete

Mercats de Tarragona ha puesto en marcha un plan de formación dirigido a los paradistas de los mercadets de venta no sedentaria de la ciudad. Se trata de un programa que incluye once cursos gratuitos, tanto presenciales como virtuales, con el objetivo de mejorar la profesionalización y las competencias comerciales de los vendedores.

Les formaciones, que se llevan a cabo entre el 1 de octubre y el 27 de noviembre, se enmarcan dentro de la campaña de renovación de las autorizaciones de las puestos. Desde su inicio, una cincuentena de paradistas ya ha participado.

El plan incluye cursos sobre la nueva ordenanza de venta no sedentaria, catalán oral básico, habilidades digitales, atención al cliente, contabilidad básica, inteligencia artificial, seguridad alimentaria o redes sociales, entre otros. Les sesiones presenciales se hacen en horario de tarde al Tarragona Espai Comerç, situado en la planta -1 exterior del Mercat Central.

La presidenta de Mercados de Tarragona, Montse Adan, ha destacado que “este plano formativo pretende poner a disposición de los paradistas herramientas y conocimientos para mejorar la gestión de sus puestos. Estamos muy contentos de la acogida que ha tenido la iniciativa, que pone en valor la diversidad de nuestros mercadets”.

Actualmente, Tarragona cuenta con diez mercadets de venta no sedentaria repartidos por toda la ciudad: Corsini, Foro, Sant Salvador, Sant Pere i Sant Pau, Sant Quadrat, La Móra, Torreforta, Catedral, Bonavista y plaza de los Carros. Su actividad se distribuye cada mañana de martes a domingo, se trata pues de un elemento clave del comercio de proximidad tarraconense.