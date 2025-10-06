Un fotógrafo establecido en Tarragona recibe una mención de honor en el festival MontPhoto

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El festival MontPhoto ha entregado los premios a las mejores instantáneas de naturaleza y montaña en la gala de su 29.ª edición que se celebró el sábado en el Teatro de Lloret de Mar.

Un jurado internacional formado por Morgan Heim, Diana Crestan, Heike Odermatt, Francis Pérez y Eladio Rodríguez escogió un primero y segundo premio y cinco menciones de honor de cada una de las 11 categorías que conforman el certamen. Este año se recibieron más de 13.000 imágenes de las cuales se seleccionaron cerca de 100 fotografías de 20 nacionalidades distintas. El fotógrafo establecido en Tarragona, Jon Tarafa, ha recibido una mención de honor en la categoría Paisaje por su instantánea Resiliència.

El premio de honor ha sido para la británica Amy Jones por su fotografía de denuncia ecológica Breeding Machine. Es la primera vez en las 29 ediciones del festival que se concede un premio absoluto a una fotografía de denuncia ecológica y la segunda en la que este galardón la recoge una mujer. Además, 25 autores españoles han recibido premios o menciones honoríficas en alguna de las 11 categorías premiadas.