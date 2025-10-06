Els Natzarens recaudan fondos para el tejado de la iglesia de Sant Miquel

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

La iglesia de Sant Miquel del Pla vivió una gran jornada ayer por la mañana. La Real Hermandad de Jesús Natzarè recuperó la Festividad de Sant Miquel, una festividad histórica vinculada al templo tarraconense. Una jornada que tenía un doble objetivo. Por una parte, el de poner en valor el legado patrimonial y cultural que representa la iglesia, un espacio clave en la historia de la ciudad y punto de referencia de la Hermandad desde hace más de cuarenta años. Y de la otra de recaudar fondos para restaurar el tejado del templo. La celebración arrancó con una visita guiada a la iglesia a cargo del historiador Andreu Muñoz. Mientras los adultos descubrían los diferentes rincones del templo, los niños participaron en una gincana sobre Sant Miquel del Pla y la Semana Santa.

Nueva imagen

Después, se presentó la nueva imagen corporativa de la Hermandad a cargo de Annelie Bäder, su creadora. La fiesta acabó con un vermú musical con PD Firetaty y concurso infantil de dibujo.

La festividad de Sant Miquel había sido, durante los siglos XVII y XVIII, una de las celebraciones más relevantes de la Parte Alta. Al margen del oficio solemne, la Congregación de Presbíteros que cuidaba del templo celebraba, en esta fecha, su principal asamblea, en la cual se renovaban los cargos y se admitían nuevos congregantes.

Desde 1154

La iglesia de Sant Miquel del Pla, documentada desde 1154 y considerada Bien Cultural de Interés Local, fue el epicentro de la vida religiosa de esta área de la Parte Alta conocida como el Plan de Sant Miquel. Por este motivo, la fiesta de Sant Miquel era un hito importante en el calendario del vecindario de entonces. La Hermandad impulsó la conservación de la iglesia de Sant Miquel del Pla desde la década de 1980 y actualmente trabaja para seguir recuperando este patrimonio.

De hecho, la Hermandad explica que habrá que intervenir el tejado de la nave central en los próximos años. Por este motivo, todo lo que se recaudó ayer se destinará a la restauración del tejado de la iglesia. Una situación que se repite en los diferentes templos de la ciudad, plenos de historia, que se tienen que ir restaurando.