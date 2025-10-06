Laura Roigé, presidenta de la Cámara de Tarragona con Jorge Villarroya, presidente de la Cámara de Zaragoza; Antonio Santa Isabel, presidente de la Cámara de Teruel y Manuel Rodríguez, presidente de la Cámara oscense.Cedida

La Cámara de Tarragona pondrá su experiencia en la organización de misiones comerciales al servicio de las Cámaras de Aragón —Zaragoza, Teruel y Huesca- gracias al acuerdo suscrito entre estas instituciones en la Casa de la Punxa, sede de la corporación tarraconense.

Esta iniciativa permitirá impulsar la internacionalización de las empresas de los respectivos territorios camerales y reforzar la cooperación entre entidades económicas de diferentes comunidades autónomas.

El acuerdo supone un reconocimiento a la tarea del Área Internacional de la Cámara de Tarragona, dirigida por Roberto Barros, y se concretará en la organización de varias misiones comerciales conjuntas. Este modelo de colaboración ya se aplica con éxito con las Cámaras de Valencia y de Guipúzcoa.

La Cámara de Tarragona es considerada un referente a nivel estatal por su conocimiento de los mercados africanos, especialmente de los países del África subsahariana. Con más de treinta años de experiencia y de viajes presenciales en el continente, ha acompañado y asesorado centenares de exportadores españoles.

Antes de final de año, la corporación tarraconense tiene previsto organizar ocho misiones comerciales presenciales y multisectoriales en más de catorce países, principalmente de África, pero también de América y de Asia.

Los presidentes de las Cámaras aragonesas han sido recibidos por Laura Roigé, presidenta de la Cámara de Tarragona, que los ha informado de las principales líneas de actuación de la corporación y los ha invitado a una visita guiada en golondrina por el Port de Tarragona, encabezada por Joan Basora, director de Desarrollo Corporativo.