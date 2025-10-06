La actuación en el Bosque de la Marquesa, mención especial en la gala de 'Viles Florides'

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona ha sido reconocida este viernes en la 14.ª Gala de Viles Florides de Catalunya, celebrada en el Mundo Sant Benet, en Sant Fruitós de Bages. En concreto, ha recibido una mención especial por sus actuaciones de preservación y restauración del Bosque de la Marquesa y su entorno, la instalación de paneles informativos y la delimitación de las zonas de paso.

Aparte de esta distinción especial, Tarragona ha mantenido en esta gala las tres flores de honor que el jurado de Viles Florides otorgó en la ciudad ahora hace 4 años, y que reconoce su implicación en el fomento del verde urbano y la transformación de sus espacios públicos como instrumentos clave en la lucha contra el cambio climático y el bienestar de la ciudadanía.

En la gala, presidida por el conseller de Agricultura de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, asistieron y recogieron los premios otorgados en Tarragona el consejero de Medio Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de Tarragona, Guillermo García de Castro; y la consejera delegada específica en relación a la promoción y consolidación de Tarragona como Vila Florida, Elvira Vidal.