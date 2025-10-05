La Tarraco Manga llega a Tarragona el 1 y 2 de noviembre con una edición especial de Halloween

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Tarragona se convertirá nuevamente en el punto de encuentro de todos los amantes del manga, el anime y los videojuegos con el retorno de la Tarraco Manga, que se celebrará los días 1 y 2 de noviembre, al Palau Firal i de Congressos de Tarragona.

Este año, el salón llega con una edición especial dedicada a Halloween, que promete un fin de semana lleno de diversión, cultura pop y creatividad para todas las edades.

Durante dos días, los visitantes podrán disfrutar de un amplio programa de actividades que incluye concursos de cosplay, torneos de videojuegos, zonas de arcade y pinball, espacios de gaming y retrogaming, talleres, exposiciones y actuaciones, así como la participación de cosplayers profesionales, actores y actrices de doblaje, artistas, artesanos y tiendas especializadas.

Tampoco faltarán las food trucks, la zona tattoo y muchas otras propuestas para convertir el recinto ferial en un auténtico universo friki.

Con motivo de la temática de Halloween, la organización anima a todos los participantes a preparar su cosplay más terrorífico y a vivir una experiencia única en un ambiente festivo y cargado de energía.

Les entradas, que no son nominativas, permitirán el acceso al recinto de 10 de la mañana a 8 de la noche, y los menores de ocho años podrán entrar de manera gratuita.

El acontecimiento también ofrece precios reducidos para varios colectivos, como jóvenes, familias numerosas o monoparentales, personas con discapacidad, pensionistas y mayores de sesenta y cinco años, así como descuentos especiales con el Carné Joven.