Xavier Puig será el alcaldable de ERC en Tarragona después de imponerse en las primarias con un 57% de los votos

Los dos candidatos de ERC en las primarias para escoger al cabeza de lista a las elecciones municipales del 2027, Xavier Puig y Saül Garreta, dándose la mano después de la jornada electoral.ACN

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los militantes de ERC de Tarragona han escogido al concejal Xavier Puig como próximo candidato del partido a las elecciones municipales del 2027, después de imponerse a las primarias con el 57% de los votos (119) al expresidente del Port de Tarragona, Saül Garreta, próximo a la actual dirección del partido a nivel nacional y que ha obtenido el 41% de los apoyos (86).

Un 2% (4) han sido votos en blanco. La participación ha sido del 91%, con 209 votantes en total, con una jornada electoral que ha transcurrido entre las diez de la mañana y las ocho de la noche.

Monte, que se implicó con Foc Nou en el último congreso nacional de ERC, ha hecho un llamamiento a la militancia a cerrar filas y a «consolidar y fortalecer el proyecto político» de la formación republicana en Tarragona. «Tenemos el objetivo ambicioso de ganar de nuevo la alcaldía de Tarragona. Queremos llenar de vida Tarragona y compartir el timón con toda su ciudadanía», ha señalado Puig, que ha definido su proyecto como «vivo y abierto». El ganador contaba con el apoyo del grupo municipal al Ayuntamiento de Tarragona, Maria Roig; los concejales Jordi Fortuny, María José López o Gemma Fusté, o el exalcalde de la ciudad, Pau Ricomà.

A su vez, Garreta ha felicitado a Puig y ha destacado el «fair play» en este proceso. «La militancia de Tarragona demuestra que está muy motivada para alcanzar de nuevo la alcaldía de Tarragona», ha declarado el expresidente del Port de Tarragona, que recibió el apoyo del exdiputado a Madrid Joan Tardà y la exconsellera Ester Capella.

El proceso de primarias se ha caracterizado por un aumento de los militantes, ya que en el último año la sección local de ERC en Tarragona ha pasado de unos 120 militantes a una pizca más de 240. De estos, unos 230 tenían derecho al voto, ya que son los que cumplen el requisito de acreditar un mínimo de tres meses de antigüedad.