Unas 2.200 personas claman por Gaza en Tarragona y piden la liberación de Palestina

Unas 2.200 personas, según fuentes policiales, han recorrido las calles de Tarragona este sábado para exigir la liberación de Palestina. La protesta, convocada por la Comunidad Palestina Àrab Unida y la Plataforma Unitària del Camp de Tarragona Solidaridad amb el Poble Palestí, ha mantenido el tono reivindicativo y pacífico durante su recorrido.

Los asistentes han hecho resonar cazuelas y tirado consignas para pedir el boicot a Israel durante la marcha, además de reconocer la misión Global Sumud Flotilla.

«La Flotilla no ha podido llegar, pero su mensaje ha llegado a todo el mundo. Tenemos que detener el bloqueo y el genocidio», ha insistido Amina, representante del movimiento. La entidad también da apoyo a la huelga general del 15 de octubre.