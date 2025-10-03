El vestíbulo de la antigua Ciutat de Repòs se convertirá en el primer Centro Cívico de Llevant

Publicado por Carlos Domènech Goñi Tarragona Creado: Actualizado:

El vestíbulo de la antigua Ciutat de Repòs i de Vacances se convertirá en el primer Centro Cívico de Llevant. Tendrá una superficie de unos 1.100 m2 y la Generalitat lo cederá al Ayuntamiento. El pasado mes de mayo, el alcalde Viñuales ya firmó la resolución por la cual se determinan los usos previstos por la antigua recepción y las pistas deportivas, paso previo para poder firmar la mutación demanial que hará que estos equipamientos pasen a ser titularidad municipal.

«Tenemos dotación para hacer las obras y el trámite ya se encuentra en los despachos de Patrimonio de la Generalitat», avanzó al alcalde, quien recalcó que presionaría a la administración catalana para acelerarlo. Hasta que la Generalitat no firme esta mutación, el consistorio no podrá empezar las obras de adecuación. «Levante no ha tenido nunca un centro cívico, ahora es el momento», recordó Viñuales.

El alcalde manifestó que la intención es la de hacer partícipe al vecindario de Levante para «escoger qué pistas deportivas quieren». Estas pistas se encuentran junto a la playa Larga y están en mal estado. De hecho, sólo se podría recuperar la pista de bolos, mientras que el resto se tendrán que rehabilitar o construir de nuevo. «Tenemos un Patronato de Deportes excelente», dijo Viñuales sobre el futuro uso del complejo deportivo, que se gestionará desde el Patronato.

La creación del centro cívico y la cesión de las pistas deportivas era una reclamación vecinal. Por primera vez, esta zona de la ciudad contará con dos equipamientos municipales que ya se encuentran en otros barrios desde hace años. En la reunión con el vecindario, el consistorio se comprometió a destinar 300.000 euros.