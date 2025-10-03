Tarragona contará con cuatro nuevas fuentes refrigeradas

También se sustituirá la fuente refrigerada de la rambla Nueva por el nuevo modelo.

Tarragona sumará pronto cuatro nuevas fuentes de agua refrigerada en varios barrios de la ciudad. La Empresa Municipal Mixta de Aguas de Tarragona, Ematsa, ha empezado la instalación de los puntos en Bonavista, Sant Pere i Sant Pau, Torreforta y Sant Salvador.

La primera fuente ya está operativa en la rambla de Bonavista (calles Set i Vuit). Les próximas instalaciones se harán en la calle río Glorieta de Torreforta, en l'avinguda Sant Salvador y en la rambla de Sant Pere i Sant Pau.

Les ubicaciones se han escogido con la colaboración de las entidades vecinales, priorizando zonas de gran afluencia y espacios de actividad ciudadana, para que el agua fresca llegue donde más se necesita.

Les nuevas fuentes son del mismo modelo que se estrenó en el passeig de las Palmeras, con un diseño moderno y resistente. Cuentan con un único surtidor para llenar recipientes y un dispensador automático que evita el contacto directo, mejorando la higiene.

Además, Ematsa aprovechará esta actuación para sustituir la fuente refrigerada de la rambla Nueva por el nuevo modelo, retirando el anterior después de que sufriera varios actos incívicos.