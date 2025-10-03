Rescatan a un joven de 35 años que no podía salir del agua en la zona del Fortí de la Reina

El joven se estaba bañando en la zona del Fortí de la Reina.

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Un joven de 35 años fue rescatado del agua ayer por la noche en la zona del Fortí de la Reina de Tarragona. El hombre estaba bañándose cuando de golpe vio que no podía salir del agua. Una persona que paseaba por la zona alertó a las 20.13 horas a los servicios de emergencias, los cuales se movilizaron rapidamente.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Salvamento Marítimo, Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y una patrulla de la Guardia Urbana de Tarragona (GUT).

En el momento de los hechos una segunda persona se tiró al agua para intentar ayudar al joven a salir. Con su ayuda consiguieron llegar hasta las rocas a la espera de los servicios de emergencia. Cuando llegaron lo extrajeron hasta una zona segura para prestarle la primera atención sanitaria. El hombre estaba consciente. Finalmente fue trasladado con pronóstico leve hasta el hospital Santa Tecla de Tarragona.