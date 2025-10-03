Ciantura ofrece actividades en el medio natural para jóvenes de Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La conselleria de Joventut de l'Ajuntament de Tarragona, con el apoyo de la conselleria d'Igualtat, ha presentado esta semana Ciantura, un programa de actividades gratuitas en el medio natural dirigido a jóvenes de 12 a 16 años. La iniciativa, que se celebrará cada sábado desde el 18 de octubre hasta el 20 de diciembre, busca fomentar ratos de cuidados, bienestar emocional y salud, a la vez que visibiliza la red municipal de apoyo.

Entre las actividades propuestas hay apicultura, rutas a caballo, pasto de cabras, baños de bosque, orientación, juegos y actividades inmersivas en el mundo rural, que se desarrollarán en espacios como el Parque Natural de las Montañas de Prades, los ríos Francolí, Gaià y Glorieta, el Huerto de la Noria, Tamarit, Montferri y La Móra. Todas las propuestas están pensadas para combinar ecología, igualdad y corresponsabilidad, favoreciendo relaciones saludables con uno mismo, los otros y la naturaleza.

El conseller de Juventud, Guillermo García de Castro, ha destacado que “el ocio en el medio natural es una oportunidad única para conectar con la naturaleza y potenciar el bienestar físico y emocional de los jóvenes, especialmente en las primeras etapas de la adolescencia.” Por su parte, la consellera d'Igualtat, Cecilia Mangini, ha resaltado que las aventuras de Ciantura contribuyen al desarrollo personal, social y comunitario de los participantes.

Este programa, que nace con vocación de continuidad con dos ediciones previstas por el 2026, cuenta con la colaboración de diferentes departamentos municipales y está financiado por el programa Temps x Cures de la consejería|conselleria de Igualdad, con servicios de cuidado|cura puntual gratuitos para jóvenes de 0 a 16 años. Les inscripciones ya están abiertas a través de la web tarragonajove.org