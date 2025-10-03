El Ayuntamiento de Tarragona licita el nuevo contrato de mantenimiento de edificios municipales y elevadores

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha sacado a licitación el nuevo servicio de mantenimiento integral de las dependencias e instalaciones municipales y de los aparatos elevadores ubicados en la vía pública, durante el plazo de tres años, con la posibilidad de dos prórrogas anuales. El contrato se divide en dos lotes: el primero destinado al mantenimiento de dependencias municipales (unas 144 en toda la ciudad) y el segundo destinado al mantenimiento específico de escaleras mecánicas y ascensores.

El consejero de Espacio Público y Eficiencia Energética Guillermo García de Castro, ha explicado que «hace falta un servicio externo especializado con el fin de dar respuesta técnica profesional, ágil y eficiente, que permita una gestión integral del mantenimiento, con capacidad para actuar en múltiples ámbitos como la electricidad, fontanería, climatización, obra civil, etc, y con, conocimiento actualizado de la normativa aplicable. Esta contratación permitirá garantizar la continuidad del servicio, la calidad de las intervenciones, la trazabilidad de las actuaciones y una mejor planificación de los recursos municipales», ha dicho García de Castro.

El nuevo pliegue incluye tres aspectos destacados. Por una parte, por primera vez se divide el contrato en dos lotes diferenciados. El lote 1 correspondiente al mantenimiento de edificios incrementa la dotación con más de 300.000 euros anuales respecto el anterior contrato. El lote 2 de aparatos elevadores, valorado en 120.000 €, incluye una bolsa de actuaciones por inversión mediante la cual se podrán realizar mejoras en las escaleras y ascensores de una forma más ágil e inmediata, sin tener que licitarlas de nuevo.

Por último, y en relación a este lote 2 de aparatos elevadores, aparte de los criterios económicos, a la licitación se tendrán en cuenta criterios técnicos como , entre otros, la propuesta de la gestión del servicio de mantenimiento o la posible elaboración de un plan de renovación de las escaleras que incluya la diagnosis de los elementos que es recomendable sustituir para alargar la vida útil de la instalación u otras posibles mejoras a implantar para aumentar la seguridad, el confort o la funcionalidad de las mismas.

Los aparatos elevadores incluidos en este pliegue son todos los que se encuentran en la vía pública. Es decir, las escaleras mecánicas de la calle Vapor, las escaleras mecánicas del Palacio de Congresos, las escaleras mecánicas del Paso Soterrado de la plaza de los Carros, el ascensor del Paso Soterrado de la plaza del Carros, el ascensor del Parque de las Granotes (Anfiteatro) y el ascensor de la Pasarela N340 en la playa Llarga.

El valor de licitación asciende a 15.545.453,60 € IVA no incluido. El plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo 10 de noviembre.