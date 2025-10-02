Deportes
Tarragona será el escenario de competiciones de gimnasia rítmica de alto nivel
El Palau d’Esports Catalunya reunirá más de 700 gimnastas con la 1.ª fase de conjuntos nivel 8, la 2.ª fase de la Copa Cataluña de conjuntos base y el 3.º control de la Copa de España de conjuntos
,Tarragona se convierte este sábado 4 de octubre en el centro de la gimnasia rítmica catalana y nacional con la celebración de tres grandes competiciones en el Palau d'Esports Cataluña, situado en l’Anella Mediterrània. La jornada reunirá a más de 700 gimnastas de diferentes categorías y niveles en un acontecimiento que promete exhibiciones espectaculares.
El programa incluye la 1.ª fase de conjuntos nivel 8, la 2.ª fase de la Copa Cataluña de conjuntos base y el 3.º control de la Copa de España de conjuntos, competiciones organizadas por la Federació Catalana de Gimnasia, con la colaboración de la sección de rítmica del Club Gimnàstic de Tarragona y Tarragona esports, del Ayuntamiento de Tarragona.
Los clubs locales serán protagonistas en su casa, con 7 conjuntos del Gimnástico de Tarragona y 5 conjuntos del Club Esportiu Kalos, todos ellos habituales del Palau de Deportes Cataluña.
La competición empezará a las 10 h y se alargará hasta las 17.30 h, con entradas disponibles en el mismo Palau por 8 euros (acceso gratuito para menores de 12 años).