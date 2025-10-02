Tarragona será el escenario de competiciones de gimnasia rítmica de alto nivel

La competición empezará a las 10 h y se alargará hasta las 17.30 h.Aj. Tarragona/Quimeras

,Tarragona se convierte este sábado 4 de octubre en el centro de la gimnasia rítmica catalana y nacional con la celebración de tres grandes competiciones en el Palau d'Esports Cataluña, situado en l’Anella Mediterrània. La jornada reunirá a más de 700 gimnastas de diferentes categorías y niveles en un acontecimiento que promete exhibiciones espectaculares.

El programa incluye la 1.ª fase de conjuntos nivel 8, la 2.ª fase de la Copa Cataluña de conjuntos base y el 3.º control de la Copa de España de conjuntos, competiciones organizadas por la Federació Catalana de Gimnasia, con la colaboración de la sección de rítmica del Club Gimnàstic de Tarragona y Tarragona esports, del Ayuntamiento de Tarragona.

Los clubs locales serán protagonistas en su casa, con 7 conjuntos del Gimnástico de Tarragona y 5 conjuntos del Club Esportiu Kalos, todos ellos habituales del Palau de Deportes Cataluña.

La competición empezará a las 10 h y se alargará hasta las 17.30 h, con entradas disponibles en el mismo Palau por 8 euros (acceso gratuito para menores de 12 años).