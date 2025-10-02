Salen a subasta 12.000 m² de suelo rústico con vivienda en Tarragona con un descuento del 75%

La cantidad solicitada como depósito para participar en la subasta es de 32.000 euros.Cedida

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Escrapalia ha vuelto a sacar a subasta pública 12.000 metros cuadrados de suelo rústico en Tarragona. Valorado en más de 250.000 euros, su precio de salida ahora se sitúa en 65.000 euros, lo que supone un descuento del 74,6%. El pasado mes de julio, el precio inicial fue de 130.000 euros, quedando desierta la subasta.

Dentro de la parcela se ubica una edificación destinada a uso residencial y en condiciones de habitabilidad. Una construcción de 2008 de 296 metros cuadrados destinados a uso deportivo y 531 metros cuadrados a vivienda de uso residencial y en condiciones de habitabilidad.

Los terrenos están situados en el sector de La Budellera, zona del este de la ciudad, cerca del centro urbano y con acceso directo a las principales infraestructuras de la ciudad, como la AP-7 y la N-340. Actualmente, su situación urbanística está en debate dentro del nuevo POUM de Tarragona, lo que puede influir en su potencial de crecimiento y uso futuro.

Imagen de los terrenos que se subastan en Tarragona.Cedida

Subasta abierta hasta el 20 de octubre

La subasta permanecerá abierta hasta el 20 de este mes. Puede participar cualquier persona, empresa e inversor, registrándose de forma gratuita en Escrapalia. La cantidad solicitada como depósito para participar en la subasta es de 32.000 euros. En el caso de ser el adjudicatario, las garantías depositadas servirán para realizar el ajuste con pago de los honorarios de comercialización.

Los activos proceden de la empresa catalana Jilter Lux S.L. en concurso cuyo procedimiento se sigue ante el Juzgado de lo Mercantil número 10 de Barcelona. Por encargo de la Administración Concursal designada, se realiza la enajenación de activos mediante la venta por subasta extrajudicial a través de Surus como entidad especializada para que, a través de su plataforma Escrapalia, realice la subasta pública.