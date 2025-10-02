El rector de la URV reclama la liberación inmediata del investigador Adrià Plazas, detenido por Israel en la Flotilla

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El equipo de dirección de la Universidad Rovira i Virgili ha condenado con toda contundencia el asalto sufrido esta madrugada por la Flotilla Global Sumud, que llevaba ayuda humanitaria con destino a Gaza. Entre las personas que viajaban está el doctorando del Programa de Doctorado en Nanociencia, Materiales e Ingeniería Química Adrià Plazas, a quien la URV envía todo el apoyo y solidaridad.

En un comunicado emitido a la comunidad universitaria, el rector de la URV, Josep Pallarès, exige su liberación inmediata y el del resto de miembros de la flotilla. Igualmente, reclama que se garantice en todo momento el respeto a los derechos humanos y la integridad de todas las personas detenidas. Pallarès ha establecido contacto con las autoridades competentes del gobierno del Estado para que emprendan sin demora todas las gestiones necesarias que aseguren el rápido retorno de Adrià Plazas y velen por la protección de sus derechos.

Al mismo tiempo, la URV condena con firmeza el ataque perpetrado por el ejército israelí contra una misión humanitaria y denuncia la grave situación que vive la población palestina en Gaza, sometida desde hace meses a un sufrimiento insostenible y a una vulneración constante del derecho internacional. Delante de este escenario, la URV reitera el llamamiento urgente a poner fin al conflicto, a respetar la legalidad internacional y a construir una solución justa y duradera que garantice la dignidad de todas las personas.