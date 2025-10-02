El Pati de Casa Canals acoge HEX /A, el espectáculo inmersivo de Alex Augier dentro del NOW Fest 2025

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Pati de Casa Canals se convertirá este viernes 3 de octubre (20.30 h) en un escenario de luces, sonidos y sensaciones con la actuación del artista francés Alex Augier, que presentará su espectáculo HEX /A dentro del programa del Jardín Digital – NOW Fest 2025, en colaboración con el Mèdol, el Centro de Artes Contemporáneas. El acceso será libre y gratuito, sin necesidad de reserva previa.

HEX /A es una experiencia inmersiva que fusiona música electrónica, vídeo y láser en tiempo real para crear un universo vibrante y efímero. Augier utiliza el sonido y la luz como lenguajes poéticos que dialogan y se transforman ante el público. Cada fajo de láser dibuja formas geométricas al espacio, mientras las frecuencias sonoras laten entre la abstracción digital y la fuerza orgánica de la naturaleza.

Según la organización, se trata de una propuesta que “redefine lo que significa escuchar, mirar y oír al mismo tiempo,” convirtiendo el escenario en paisaje y el instante en memoria. Una oportunidad única para vivir de cerca las nuevas formas de creación digital y artística que caracterizan el NOW Fest 2025.