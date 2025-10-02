"Orgia" y "El Monstre" inauguran la temporada de artes escénicas de Tarragona

"Orgia" es uno de los espectáculos de danza más destacados de la temporada de este añoCedida

Tarragona da este fin de semana el pistoletazo de salida a una nueva y extensa temporada de artes escénicas. Entre los meses de octubre y febrero de 2026, la ciudad vivirá hasta 74 representaciones de disciplinas diversas que irán más allá del Teatro Tarragona, con actividades programadas también en centros cívicos, espacios de patrimonio histórico, el Auditori de la Diputació, la Antiga Presó o el Antic Ajuntament.

El punto de partida será mañana, 3 de octubre, con el estreno mundial de Orgia en el Teatre Tarragona. La propuesta, a cargo de la Compañía Miquel Barcelona, llega en colaboración con el Ayuntamiento y el Mercado de las Flores y se presenta como uno de los espectáculos de danza más destacados de la temporada. Orgia explora la belleza del placer de los cuerpos a través del movimiento, combinando danzas contraculturales como el dancehall o el twerking con una mirada crítica al capitalismo, el heteronormativitat y la sexualización de los cuerpos. La función tendrá lugar a las 20 h, con entradas a 14 euros, y está especialmente recomendada para el público joven.

¡El sábado llegará J-aho! II: ¿quién está loco, tú o yo?, una propuesta de la Cía. Amaiur Luluaga en el marco del Festival Psicurt. El espectáculo, de acceso libre y celebrado al exterior del Teatro Tarragona, mezclará danza y reflexión con un coloquio posterior sobre los límites entre aquello que se considera normal y lo que se etiqueta como divergente.

El fin de semana se cerrará el domingo, a las 18 h, con uno de los platos fuertes de la programación: El Monstruo, producción de la Sala Trueno bajo la dirección de Josep Maria Miró. Se trata de un intenso thriller psicológico que incomoda y provoca al espectador, planteando preguntas incómodas sin dar respuestas. Con un reparto encabezado por Àurea Márquez, Albert Prats y Joan Negrié, la obra ofrece un trabajo interpretativo de gran nivel. Les entradas se pueden adquirir por 20 euros.

Con este arranque, Tarragona consolida su apuesta por las artes escénicas con una temporada que promete emocionar, sorprender y hacer reflexionar al público.