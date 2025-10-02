Sociedad
Medio millar de personas se concentran en Tarragona para denunciar el asalto a la Flotilla
Con consignas en contra al genocidio de Gaza, los manifestantes han gritado a la movilización este sábado
Medio millar de personas se han concentrado este jueves por la noche en la plaça de la Font de Tarragona, donde han desplegado una gran bandera palestina para denunciar el asalto a la Flotilla por parte del ejército israelí. Durante la acción, convocada por la Comunitat Palestina Àrab Unida y la Plataforma Unitaria del Camp de Tarragona Solidaridad con el Pueblo Palestino, se han escuchado consignas en contra del genocidio en Gaza.
"La causa palestina es una causa humana, el pueblo palestino está sufriendo un genocidio, una matanza indiscriminada. Creo que como ser humano, dejando de lado lo que es la política, tenemos que parar eso", ha expresado Saleh Shaqadan, representando del movimiento. Los concentrados se han citado este sábado a la marcha de cazuelas por Palestina.