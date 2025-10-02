La Disfressa d'Or volverá a la CaixaBank Tarraco Arena en el 2026

Imagen de la última edición del Disfraz de Oro celebrado en la Tarraco Arena, el año 2024Gerard Marti Roig

La Disfressa d'Or volverá a celebrarse en la CaixaBank Tarraco Arena. Después de que el acontecimiento tuviera que desplazarse al recinto ferial del Palau de Congressos este 2025, el próximo año devolverá a su ubicación habitual, recuperando también su formato de una única sesión.

La decisión, explican fuentes municipales, se ha tomado así porque «es la mejor opción técnica», una opinión que comparten los participantes. «El año pasado se hizo un esfuerzo gigante por adaptar el espacio que tenemos en el recinto ferial, pero no es lo mismo. En cuanto a espectáculo, la Tarraco Arena es insuperable, así que estamos encantados», explica Mireia Samper, presidenta de la comparsa Urban Style.

En Platinum están de acuerdo. «Estamos contentos. Fue un carnaval nostálgico, pero creemos que el formato encaja mucho mejor en la Tarraco Arena, con un solo pase. Todo el público merece disfrutar del final, y los bailarines acabarán menos agotados», indica la responsable, Lidia Serrano.

El cambio de escenario el año pasado no fue una mudanza voluntaria, sino que la decisión se tomó al descubrir que el espacio habitual ya estaba alquilado durante la fecha del espectáculo.

En un primer momento se valoró que las comparsas escogieran un nuevo día, pero finalmente se optó por un cambio de ubicación. La reducción de aforo, además, obligó el acto a celebrarse en tres pases, revelando al ganador únicamente en el último.

Antes de escoger el recinto ferial se consideraron otras alternativas, como el Palau d'Esports Catalunya en la Anella Mediterrània, que finalmente quedó descartada. Así y todo, es una opción que también se consideraba para la próxima edición, pero ha quedado, de nuevo, descartada.

«El proyecto en la Anella era precioso, pero también era completamente nuevo, y eso supone una serie de complicaciones. Con respecto a escenario, bambalinas, accesos, iluminación y capacidad, la Tarraco Arena es mucho más adecuada», asegura Laura Pérez, de Som i Serem.

Sin embargo, admite, la decisión los sorprendió. «Después de lo que pasó el año pasado no lo esperábamos. Nos alegra volver a casa, pero al mismo tiempo estamos un poco preocupados. No obstante, confiamos que todo irá bien», afirma.

Preocupaciones y « planes B »

Pérez no es la única que ha expresado inquietud por este retorno. Ayer el Grupo Municipal d'En Comú Podem manifestó su preocupación ante esta decisión, y el hecho de que «no se haya explicado ninguna alternativa para la edición de 2026». Así, «exigen al Ayuntamiento que disponga de un plan B para evitar la situación vivida el año pasado».

Otro punto de alarma que trasladan es el futuro de las naves municipales donde se guardan las carrozas. «A causa del nuevo contrato de limpieza, las comparsas dispondrán de un espacio mucho más reducido: de las 53 carrozas actuales sólo se podrán almacenar unas 30, con solo un mes de margen para hacer el traslado, dicen. Este escenario, alertan, «amenaza de generar graves problemas organizativos y logísticos».

Desde el consistorio aseguran que «se está trabajando en esta nueva ubicación y pronto se informará al respecto».