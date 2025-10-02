CaixaForum Tarragona ofrece espectáculos y talleres familiares para descubrir la música y las artes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

CaixaForum Tarragona ha programado para este mes de octubre varios espectáculos y talleres familiares que invitan a descubrir la música, las artes y las tradiciones de una manera divertida y participativa. Estas propuestas se convierten en un espacio idóneo para compartir en familia y vivir experiencias creativas.

La primera cita será los sábados 4 y 11 de octubre a las 18 h con Un tros de pa. Esta propuesta visual y sensitiva acerca al público más menudo el viaje del pan, desde sus orígenes hasta llegar a la mesa, a través de canciones, dibujos, títeres y magia, de la mano de la Cía. Les Pinyes, y con música en directo de Judit M. Gené.

El mismo fin de semana, el sábado 4 y el domingo 5 de octubre a las 11.30 h, tendrá lugar el taller Veus i ritmes del món. A través del canto y la percusión corporal, los participantes se adentrarán en la música folclórica de diferentes culturas, trabajando el ritmo, la coordinación y el canto a voces, con la creación de un pequeño repertorio colectivo.

La programación se completará el domingo 26 de octubre a las 11.30 h con Contes a la vora del rock. En este taller, las familias podrán descubrir, a través de cuentos e historias, los sonidos y partes de una batería y otros instrumentos de percusión, experimentando con la voz y la percusión corporal para reconocer diferentes cualidades del sonido.