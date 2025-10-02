Imagen de las obras en el edificio del comedor del futuro albergue de juventud de la Ciudad Residencial de Tarragona.ACN

El albergue de juventud de la Ciudad Residencial de Tarragona se abrirá al público en 2027. Les obras de reforma del espacio, construido en los años 50 y abandonado desde hace más de una década, empezaron en verano y se espera que estén terminadas a finales del año que viene.

La primera fase incluye el edificio principal donde habrá el comedor, una zona de las antiguas casas que servirán para acoger hasta 204 personas y la creación de un área deportiva. Al fin y al cabo son 45.000 metros cuadrados de una superficie total de 75.000, con un presupuesto de 15 millones de euros. El resto se espera que se pueda adecuar en una segunda fase. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha manifestado que este albergue será «la joya de la corona» de la Xanascat.