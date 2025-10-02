Unos 300 estudiantes protestan en Tarragona para exigir que se detenga el genocidio del pueblo palestino

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Unos 300 estudiantes han protestado este jueves en Tarragona para exigir que se detenga el genocidio del pueblo palestino en Gaza. Con gritos de Free palestine y con banderas palestinas, los manifestantes han arrancado a la Imperial Tarraco, se han marchado por la rambla hasta la plaza de la Font, donde se han leído varios manifiestos por pedir la libertad del pueblo palestino y para denunciar la intercepción de la mayoría de las embarcaciones de la Flotilla.

«Todo el mundo tiene la responsabilidad de luchar para que se pare el genocidio», ha afirmado la portavoz del Sindicato de Estudiantes, Anhel Escorihuela. Maria y Queralt, estudiantes de Batxillerat de Montblanc, han llamado a los jóvenes a salir a las calles: «Queremos condenar un acto inhumano que pasa en Palestina».