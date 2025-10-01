Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Tarragona acoge este miércoles y hasta el jueves el I Congreso Tècnicocultural del Romesco con la voluntad de «preservar» esta salsa. Un espacio de encuentro y de debate que tiene el objetivo de debatir el origen de esta comida y, sobre todo, de difundirlo y promocionarlo.

El chef vilasecano del restaurante Disfrutar, Eduard Xatruch, ha sido el encargado de apadrinar el acontecimiento y ha remarcado que el romesco es un «tesoro» que hay «que «preservar». «Todos los profesionales tenemos el deber de hacer el romesco como Dios manda, utilizando los productos de aquí», ha comentado. La consejera de Turismo, Promoción Económica y Comercio, Montse Adan, ha señalado que el congreso es una «oportunidad» para «crear una simbiosis entre el territorio, Tarragona y este plato».

Restauradores, productores y varios cocineros con estrella Michelin del país se encuentran estos días en el Palau de Fires i Congressos de Tarragona para hablar y debatir sobre una salsa, el romesco, genuina de Tarragona, pero que otras poblaciones han adaptado. En dos días, los asistentes se fijarán en cuestiones como por ejemplo el origen tradicional de la salsa, el maridaje, la vertiente económica y turística del plato, y la innovación.

Adan ha subrayado que a menudo cuando se habla del romesco «no se identifica con Tarragona», y por eso cree que uno de los «retos» del congreso es «crear esta simbiosis entre el territorio, Tarragona y este plato». También ha dicho que el romesco tiene que servir para «proyectar» la gastronomía de la ciudad «para dar empujón y visibilidad al romesco y situar Tarragona como tierra gastronómica de primer nivel». También ha avanzado que el congreso «ha venido para quedarse».

Un «tesoro» con producto del territorio

El chef del Disfrutar ha asegurado que el congreso servirá para «compartir las vivencias y la información» alrededor de esta salsa. «Cada cual en su restaurante entiende el romesco de formas ligeramente diferentes», ha explicado. Xatruch ha insistido que es un plato que «ha traspasado fronteras» y por eso considera que los restauradores del territorio tienen el «deber» de «poner orden». «Si sabemos donde estamos hoy en día, será más fácil seguir los pasos para que lo romesco continúe siendo un símbolo de la cocina catalana», ha remachado.

El cocinero ha destacado que el romesco es un «tesoro» que hay que «preservar». «Todos los profesionales tenemos el deber de hacer el romesco de buena ley, utilizando los productos de aquí. Si utilizas un fruto seco de Turquía, ¡ostras! Si haces un romesco en Tarragona, usa avellana o almendra de Tarragona», ha reclamado. También ha insistido en hacerlo con aceite de oliva y otros productos locales para «dar valor» al campesinado. «Tenemos que hacer romescos que sean excelentes», ha comentado.