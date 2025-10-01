El Serrallo acogerá una jornada solidaria para defender los derechos de las mujeres en la India

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

La Pérgola del Serrallo se convertirá este sábado, 4 de octubre, en el escenario de una jornada festiva y solidaria bajo el nombre Petites accions, grans canvis. El acontecimiento tiene como objetivo recaudar fondos para tres ONG que trabajan en la India en defensa de los derechos de niñas y mujeres: la Fundació Vicente Ferrer, El Hogar de las Niñas y New Light.

La iniciativa, impulsada por un colectivo de voluntarios con el apoyo de Port Tarragona, combinará gastronomía, música en directo, artesanía y sensibilización social. A partir de las 12 del mediodía y hasta las 6 de la tarde, los asistentes podrán disfrutar de una fideuada, una musclada y un vermú solidarios, así como de helados a cargo de la heladería tarraconense Raffa Gelati. Los precios populares (2 euros por bebida y 5 euros por plato) y la venta de tickets se destinarán íntegramente a las ONG beneficiarias, junto con los donativos que se podrán hacer durante la jornada.

La oferta gastronómica se complementará con un mercadet de artesanía con una treintena de puestos y conciertos gratuitos de formaciones musicales del territorio como Oscárboles, The Feos Experience, Que Patatus, Gracias Antonio y Ellas Music Band, que actuarán de manera altruista.

Según los organizadores, Juan Andrés Rico, Manuel Castro y Roberto Arrieta, el objetivo es “recaudar fondos y concienciar sobre la situación de que viven las mujeres en contextos de vulnerabilidad en la India” a través de una actividad “festiva, abierta y participativa” que movilice la ciudadanía tarraconense.

El director de Relaciones Externas y Puerto-Ciudad, Joan Basora, ha subrayado el compromiso del Puerto con los valores de la igualdad, la solidaridad y la cooperación, y ha animado a la ciudadanía a “bajar al Serrallo, disfrutar de las actividades y contribuir a una buena causa”.

Tres proyectos en la India con un objetivo común

La recaudación se destinará directamente a las tres entidades que trabajan sobre el terreno. La Fundació Vicente Ferrer impulsa desde hace más de 50 años el empoderamiento de las mujeres rurales del sur de la India; El Hogar de las Niñas ofrece acogida y escolarización cerca de 200 niñas en Bengala Occidental; y New Light actúa en Calcuta para proteger niñas y mujeres del riesgo de explotación sexual ofreciéndolas oportunidades de futuro.

Esta es la primera vez que Pequeñas acciones, grandes cambios se celebra en Tarragona, después del éxito de anteriores ediciones en Constantí. Una nueva jornada tendrá lugar próximamente en Riudecanyes.