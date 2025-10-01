Un menor se recupera de las quemaduras que sufrió en el Correfoc de Santa Tecla

Publicado por Carlos Domènech Goñi Tarragona Creado: Actualizado:

Un menor que sufrió quemaduras de consideración durante el Correfoc de las fiestas de Santa Tecla sigue recuperándose de las lesiones. Los hechos tuvieron lugar la noche del 24 de septiembre en la Rambla Nova, cuando una parte de la ropa del niño se encendió a causa de una chispa. La rápida intervención de los miembros del Ball de Diables, los técnicos municipales y los servicios de emergencia evitó malos mayores. Sin embargo, y para facilitar el cuidado de las heridas, el menor tuvo que ser ingresado. La previsión es que esta misma semana vuelva a casa.

Ayer mismo, la consellera de Cultura y Fiestas, Sandra Ramos, visitó al menor en el hospital para conocer su estado de salud. Desde el Ayuntamiento recalcan que en todo momento desde el día de los hechos finos han estado en contacto con la familia y el niño.

Según ha podido saber Diari Més, el menor se encontraba participando en el correfoc cuando una chispa provocó el incendio de una de las prendas de ropa con las que iba vestido. Hay que recordar que el Ayuntamiento, tal como indica en el programa de fiestas, recomienda el uso de ropa tejana o de algodón (en ningún caso sintética), pantalones largos y calzado cubierto y la protección de un sombrero y un pañuelo.

Cuando los miembros del Ball de Diables y los técnicos municipales vieron las llamas, actuaron con rapidez para desprenderle de la prenda de ropa que quemaba y apagarla. «Podría haber sido mucho peor, pero se actuó tal como marcan los protocolos», indican testigos de los hechos. Automáticamente intervinieron los servicios de emergencia, que se llevaron al menor en ambulancia. Instantes después, el Correfoc continuó su recorrido sin más incidencias.

Hay que recordar que, hace dos años, una mujer resultó herida grave cuando se descolgó una parte de la traca final y le provocó quemaduras graves en la cara. Este caso, que se denunció, todavía no se ha aclarado. El consistorio, sin embargo, modificó la traca, que ya no tiene petardos con alta potencia al final del recorrido.