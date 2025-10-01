Empiezan las obras de construcción del depósito Anti-DSU de la Móra

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Este miércoles empiezan las obras de construcción de un tanque o depósito anti-DSU (anti-Desbordamientos de los Sistemas Unitarios) en el barrio de La Móra. Este depósito podrá almacenar un máximo de 1.000 m3 de agua, con el fin de regular y tratar los desbordamientos. Esta infraestructura permitirá laminar y regular los caudales generados en los episodios de lluvia, disminuyendo su vertido al canal de La Móra e, incluso, haciendo un cierto grado de depuración sobre los volúmenes que finalmente se asomarán al medio. Las obras tendrán una duración de 4 meses.

El alcalde de Tarragona Rubén Viñuales ha destacado la importancia de esta obra ya que «este proyecto nos permitirá mejorar las infraestructuras necesarias en la Mora y minimizar al máximo la posibilidad de desbordamientos del canal. Desde el gobierno municipal afianzamos el compromiso con la ciudadanía de la Móra para que el barrio sea más resiliente a las tormentas fuertes, como la que sufrimos el noviembre pasado en esta zona de la ciudad».