Detenido después de arrastrar por el suelo a dos turistas de edad avanzada en Tarragona para robarles

Los Mossos d'Esquadra del Grupo de Delincuencia Urbana y de la Unidad de Investigación de la comisaría de Tarragona detuvieron este lunes en esta ciudad a un hombre de 21 años, como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación. Asimismo, también se le atribuyen dos delitos de lesiones.

El primero de los hechos tuvo lugar el pasado 16 de septiembre cuando alrededor de las 15.30 horas, un desconocido abordó por la espalda a dos turistas de edad avanzada y con movilidad reducida en el paseo de Sant Antoni de Tarragona. El hombre golpeó violentamente a la pareja y les hizo caer y los arrastró por el suelo junto con los andadores que utilizaban para desplazarse. Después de apropiarse de una cadena de oro, huyó rápidamente del lugar.

Tres días después, el 19 de septiembre, el ladrón volvió actuar en el cruce de las calles de Eivissa y Jaume I. En torno a las 17.30 horas, se acercó a una mujer por detrás e intentó sustraerle el bolso de mano. Al oponer resistencia, no lo pudo conseguir pero le acabó arrancando la cadena de oro que llevaba colgada en el cuello.

Este tipo de delitos violentos que se cometen en la calle y que afectan sobre todo a las personas mayores, generan inquietud y alarma social. Es por eso, que los mossos iniciaron rápidamente las gestiones dirigidas a poder identificar y localizar al autor de este hecho.

Con la descripción facilitada del autor y su modus operandi, los investigadores pudieron determinar la identidad del posible autor, un hombre quien acumula hasta una decena de antecedentes policiales. Entre los precedentes violentos, destaca el violento tirón del cual fueron víctimas dos turistas franceses en agosto del año pasado en Castelldefels (Baix Llobregat). También el tirón de una cadena de oro a un turista británico en Barcelona, el pasado mes de febrero o el robo a dos turistas franceses el 10 de mayo de este año en la Rambla Nova de Tarragona.

Finalmente y a raíz de un dispositivo especial de búsqueda, lo pudieron detener este lunes alrededor de las 20.15 horas en la plaza de los Carros. La investigación continúa abierta con el objetivo de detener a otras personas implicadas con los hechos.

El detenido ha pasado esta mañana a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona.