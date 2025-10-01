El Consell Comarcal mejora los comedores de varias escuelas tarraconenses

Les nuevas mesas instaladas en el patio de la Escola Torreforta durante este verano, una de las mejoras enmarcadas dentro del plan de actualización del Consell Comarcal del TarragonésDiari Més

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

El Consell Comarcal del Tarragonés está impulsando un plan de actualización y mejora de los comedores escolares de los centros educativos del territorio. Uno de estos es la Escola Torreforta de Tarragona, donde durante los tres últimos veranos se han efectuado actuaciones para la transformación de este espacio. Este año, el centro ha ganado una zona exterior, adecuada para que durante los meses de buen tiempo los alumnos puedan utilizarla como comedor.

El año pasado se trabajó en la iluminación, insonorización y climatización del espacio y, hace dos veranos, en la renovación de la cocina. En total, se han invertido unos 70.000 euros en tres años, que benefician cerca de 300 alumnos que hacen uso diario de estas instalaciones.

Es un nuevo espacio polivalente que aprovechamos mucho, cuando el clima nos lo permite. Podemos hacer actividades como el Bibliopati, o incluso clase al aire libre», señaló ayer a la directora de la Escola Torreforta, Mari Morales, durante una visita al centro.

Durante el verano también se han hecho actuaciones en otros comedores escolares de la ciudad. En la Escola Sant Salvador se han invertido 10.330 euros en la climatización del espacio y la instalación de cortinas, mientras que en la Escola Els Angels se han destinado 11.126 euros por estas mismas mejoras. El Consell Comarcal quiere extender estas actuaciones progresivamente a todos los centros educativos de la comarca donde haya que dignificar este espacio.

Les reformas se financian con recursos propios del ente supramunicipal, que reinvierte cada año un 5% de la gestión de los comedores. Aunque, técnicamente, estas inversiones corresponden a la Generalitat, el ente ha encontrado la «fórmula legal» para actuar en este ámbito.

«Les familias no quieren saber quién tiene la competencia, lo que quieren es que el servicio funcione y que sus hijos e hijas tengan las mejores condiciones», aseguró Jordi Collado, presidente de la Comisión Informativa de Enseñanza del Consell Comarcal del Tarragonés.

La climatización de los espacios, apuntó, es una de las prioridades del ente supramunicipal. «Es evidente que en este territorio el verano se ha ampliado, ya es una cuestión que va desde marzo en octubre. Por lo tanto, la adecuación de los centros escolares en este sentido es clave, y estamos intentando impulsarla en todos los comedores que gestionamos», afirmó.