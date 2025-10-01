En Comú Podem muestra su escepticismo sobre la vuelta de la Disfressa d'Or a la Tarraco Arena

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal En Comú Podem Tarragona ha manifestado públicamente su preocupación después de la Comisión Asesora de Carnaval celebrada ayer en el Ayuntamiento, donde se habló sobre el Disfressa d'Or. En el encuentro se abordaron varias cuestiones relativas a la organización de una de las fiestas más relevantes y participativas de la ciudad, y desde el grupo progresista trasladaron escepticismo y dudas ante la gestión planteada por el gobierno municipal.

El punto que más inquietud ha generado es la decisión de volver a celebrar la Disfressa d'Or —el concurso más importante del Carnaval de Tarragona— en la Tarraco Arena. Hay que recordar que el año pasado los gestores de este recinto comunicaron, con muy poca antelación, que no se podía celebrar allí por haber priorizado un contrato privado de mayor envergadura económica. Esta decisión dejó en una situación muy complicada el Ayuntamiento, que se vio obligado a trasladar el acontecimiento al Palau Firal. A pesar del esfuerzo y la colaboración de las comparsas, el resultado fue claramente más modesto.

Además, han manifestado su preocupación porque no se explicara ninguna alternativa para la edición de 2026. Las comparsas habían sido informadas por parte de Alcaldía que se estudiaba la opción del Palau d'Esports Catalunya de la Anilla Mediterránea, pero sorprendentemente este plan no se detalló. El gobierno municipal se limitó a anunciar que en 2026 se volvería a la Tarraco Arena. Ante esta falta de garantías, En Comú Podem ha exigido en el Ayuntamiento que disponga de un plano B para evitar que se repita la situación vivida el año pasado.

Sin embargo, se ha trasladado la inquietud por el futuro de las naves municipales donde se guardan las carrozas. A causa del nuevo contrato de limpieza, las comparsas dispondrán de un espacio mucho más reducido: de las 53 carrozas actuales, sólo se podrían almacenar unas 30 como máximo, con justo un mes de margen para hacer el traslado. Este escenario amenaza con generar graves problemas organizativos y logísticos para las comparsas.

Por todo eso, En Comú Podem ha reclamado en el Ayuntamiento soluciones urgentes, una planificación realista y un diálogo constante con las comparsas.