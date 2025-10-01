Arte explorativo en el otro lado del Francolí

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Este martes se presentó en Tarragona la primera edición de Jornal. Land Art als marges de Tarragona. Se trata de un proyecto de intervenciones efímeras, caminatas contemplativas y land-art (es decir, la creación de obras de arte en la naturaleza, con elementos naturales), en los espacios de frontera entre los espacios naturales y los urbanos.

Esta primera edición, que irá al cuidado de Jordi Llort-Figuerola, se hará este próximo sábado 4 de octubre, y explorará la Horta de Tarragona, centrándose en el entorno agrario y ambiental de los últimos huertos junto al Francolí, en la zona conocida como el Horta Gran y la Sèquia Major.

La propuesta consiste en una ruta circular a pie, de unos 4 kilómetros, durante la cual los participantes irán encontrándose diferentes muestras de arte contemporáneo visual y sonoro.

Concretamente, esta primera edición cuenta con la participación de Àlvar Calvet en la pasarela de Santa Tecla; el arte sonoro de Arnau Casanoves sobre el puente de la A-27 en la Horta Gran; la cerámica sonora de Vicent Matamoros en la Fibla Fonda de la mina de agua de la Protectora; el tándem formado por el doctor en arte sonoro Jep Cerdà y el txalaparter Josep Sancho Masip debajo del puente de la A-7; el happening animalista de Marta Baceiredo en el Mas del Boter; una acción performativa con instalación del dúo Mónica Galera y Enric Llevat en el Mas del Pi; y el cierre con Àlvar Calvet en el Mas Peret d'en Gai.

A más, también participarán al geógrafo Rafael López-Monné y Quim Ricomà, Vicepresidente de la Comunidad de regantes del Horta Gran, que acompañarán a los participantes en su recorrido.

Habrá dos puntos de salida. Uno, a las 9 h, desde el parking del Horta Gran para los que vayan en coche y otro a las 8.30 h desde la plaza Imperial Tàrraco. Allí, representantes de la entidad GATA se encargarán de hacer el acompañamiento caminando hasta la Horta Gran. Todo es gratuito.

Jornal es una iniciativa de la Asociación Cultural Colla Pajaritu en colaboración con Mèdol. Centro de Artes Contemporáneas de Tarragona, y cuenta con la colaboración de varias entidades locales. La jornada acabará con una paella popular en el Mas de l'Albert Vives, para la cual hace falta inscripción previa.