Tarragona acogerá una jornada sobre el papel clave del sueño en la prevención del Alzhéimer

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Pati de Jaume I del Ayuntamiento de Tarragona ha acogido este martes la presentación de la jornada El teu cervel, el teu futur. El factor clau del son, un acto que tendrá lugar el jueves 9 de octubre a las 19 h en el Auditorio Augusto del Palau Firal i de Congressos de Tarragona. La jornada, organizada por la Fundación Rosa Maria Vivar con el apoyo del Ayuntamiento de Tarragona, tiene como objetivo acercar a la ciudadanía los principales factores de prevención del Alzhéimer avalados por la comunidad científica, con especial énfasis en la importancia del sueño para mantener una buena salud cognitiva a lo largo de la vida.

El acto contará con un programa de conferencias divulgativas impartidas por especialistas y científicos de referencia internacional, que compartirán con el público los conocimientos más recientes sobre la prevención del Alzhéimer y las soluciones farmacológicas actuales y perspectivas de futuro en el tratamiento de la enfermedad. Entre los ponentes destaca el doctor Eduard Estivill, neurofisiólogo y especialista europeo en medicina del sueño, conocido por su trayectoria en la investigación de los trastornos del sueño y para dirigir las Clíniques Son Estivill.

En la jornada también participará la doctora Raquel Sánchez-Valle, directora médica del Hospital Clínic de Barcelona, jefa del grupo de investigación del IDIBAPS sobre la enfermedad de Alzhéimer y otros trastornos cognitivos, y actual directora del proyecto polAris de la Fundación Rosa Maria Vivar. Completará el cartel el doctor Jorge Sepulcre, neurólogo, director del laboratorio de connectómica cerebral, investigador, profesor en la Universidad de Yale y patrón de la misma Fundación.

Las inscripciones para asistir a la jornada son gratuitas y ya están abiertas a través de la web de la Fundación en este enlace. Las plazas son limitadas en función del aforo del auditorio.

El Alzhéimer es uno de los principales desafíos de salud pública actuales. A partir de los 65 años, una de cada diez personas sufre Alzhéimer, una cifra que aumenta hasta una de cada tres personas a partir de los 85 años. Además, dos de cada tres casos son mujeres. Así, la prevención es clave para reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad y para mejorar el bienestar y la salud cognitiva desde la infancia y a lo largo de toda la vida.