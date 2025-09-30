La Sala Trono programará comedia, drama, música, danza y teatro documental en la temporada de otoño

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

Una quincena de montajes integrarán la temporada de otoño de la Sala Trueno de Tarragona. Los espectáculos abrazarán comedia, drama, música, danza y teatro documental, tantos artistas locales como nacionales de compañías consolidadas y emergentes. David Verdaguer inaugurará el ciclo con 'Dos Señoros' el 3 y 4 de octubre en un show cabaretero, mientras que Xavi Castillo ofrecerá 'Veriueu-ho Especial El Ventorro' donde diseccionará en clave humorística la actualidad valenciana. A nivel experimental se podrá ver 'El noi de la mare', 'La mare, el dimoni i jo' o 'You Say Tomato'. Dentro del proyecto Estrena't al Territori que la Sala Trono impulsa con otros espacios del país, se representará 'La nit del peix kiwi' i 'Outsider' y 'Outsiders', ya a finales de enero.