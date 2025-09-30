Poblet anuncia que no se presentará a la reelección como presidente del Consejo Social de la URV

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

Josep Poblet fue nombrado como presidente del Consejo Social de la Universidad Rovira i Virgili (URV) en diciembre de 2022. Su mandato finalizará a finales del 2026, cuatro años después, y el exalcalde de Vila-seca lo tiene claro: no se presentará a la reelección. Así lo anunció ayer, en su discurso en el acto conmemorativo del 30.º aniversario del órgano que encabeza, durante el cual explicó que renunciaba a seguir ostentando su cargo una vez acabe esta legislatura. En este sentido, aseguraba que las «razones» para tomar esta decisión están dictadas por el «corazón».

Poblet, profesor Ad Honorem de la URV del 2019 en 2022, tomó posesión el 16 de enero del 2023, relevando el entonces presidente en funciones, Joan Enric Carreres, quien asumió el cargo después de la defunción de Joan Pedrerol en 2021. Según la Ley 1/2003, de 19 de febrero, de universidades de Cataluña, «el presidente o presidenta del Consejo Social es nombrado o separado por acuerdo del Gobierno de la Generalitat, a propuesta de la persona titular del departamento competente en materia de universidades, de entre los miembros representativos de la sociedad catalana». Además, se especifica que el mandato es de 4 años y «es renovable por un único periodo de la misma duración». El expresidente de la Diputació de Tarragona, sin embargo, ha decidido que su etapa finalice en 2026.