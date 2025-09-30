Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Les pistas de atletismo de la Anella Mediterrània se encuentran actualmente a oscuras. Y es que el cableado eléctrico del equipamiento ha vuelto a ser víctima de un robo. Según fuentes municipales, este tuvo lugar a principios de septiembre y se trataría, además, de una de las piezas principales del sistema. Como consecuencia, ninguna de las cuatro torres de las instalaciones se encuentra operativa. La problemática, explican desde el consistorio, se resolverá «en poco tiempo», ya que las obras para la reposición del cableado sustraído han sido adjudicadas y se realizarán próximamente. Aún así, todavía se desconoce la fecha exacta en la cual el alumbrado volverá a funcionar con normalidad. El coste de esta reparación, indican, es de unos 15.500 euros.

Los hechos han sido denunciados, y según afirman desde la Guardia Urbana de Tarragona, están siendo investigados. Además, explican fuentes policiales, los agentes realizan «rondas de patrullaje de manera aleatoria, tanto en horario diurno como nocturno». El cuerpo, aseguran, está en «contacto permanente con el Patronato Municipal de Deportes». Son tres los clubs que hacen uso de estas instalaciones y que, por lo tanto, se han visto afectados por el nuevo robo. Estos son el Club Atletisme de Tarragona, el Gimnàstic de Tarragona y el Club Atletisme Natàlia Rodríguez.

Segundo robo de este año



Se trata del segundo robo de cableado eléctrico que sufre el Estadio Natàlia Rodríguez durante este 2025. El primero tuvo lugar el pasado mes de marzo, cuando unos ladrones habrían sacado la soldadura de las tapas de las arquetas y habrían retirado la tierra para llevarse el cableado de tres de las torres de iluminación. Entonces, desde los servicios técnicos municipales se elaboró un proyecto con el fin de poder abrir la licitación por la reposición del cableado.

El presupuesto base de esta licitación inicial es de 81.871 euros, a cargo del seguro del Patronato Municipal de Deportes de Tarragona, con un plazo de ejecución de dos meses. Son tres las empresas que se han presentado como candidatas para ejecutar estas obras. La que ha recibido más puntuación es Bosir SA, procedente de Tarragona y con una oferta económica de 35.554,30 euros. Les otras candidatas son Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U., de Cornellà de Llobregat, y Montajes Lleida, S. A.

Les pistas de atletismo no son las únicas instalaciones deportivas de la Anella Mediterrània víctimas de robos de cableado. El año pasado, por ejemplo, tuvieron lugar hechos similares al campo de Rugby del equipamiento, donde se requirió reponer el material robado de los báculos de iluminación por un importe de 1.058 euros. Además, al principio de este mismo septiembre, la Guardia Urbana de Tarragona recuperó 608 metros de cableado sustraído. Este estuvo descubierto cuando una patrulla paró un vehículo en la antigua N-340, antes de llegar al barrio de Icomar. Allí, los agentes identificaron a los dos ocupantes, que acumulaban varios antecedentes policiales, y registraron el vehículo, localizando diferentes cables y un grupo soldador portátil.