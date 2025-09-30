Economía
Inauguran una terminal logística en Huesca que estará conectada ferroviariamente con los puertos de Barcelona y Tarragona
Los promotores calculan que la infraestructura evitará cada año la circulación de 25.000 camiones
Este lunes se ha inaugurado la terminal logística LiteraTIM en Tamarit de Llitera, en Huesca (Aragón). Les instalaciones están conectadas ferroviariamente con los puertos de Barcelona y el de Tarragona. De hecho, la terminal ha sido promovida por la sociedad Terminal Intermodal Monzón, formada por el grupo SAMCA, los dos puertos y Renfe. LiteraTIM hará de unión entre el transporte ferroviario y el de carretera con un total de 18.000 metros cuadrados de superficie. Tiene una capacidad operativa máxima de siete trenes diarios y dispone de una capacidad de almacenaje de 600 UTIS, 84 de los cuales son para contenedores frigoríficos, fijándose en la industria agroalimentaria.
Los impulsores remarcan que esta infraestructura contribuirá a la descarbonización del transporte y evitará cada año la circulación de 25.000 camiones.