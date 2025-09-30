Inauguran una terminal logística en Huesca que estará conectada ferroviariamente con los puertos de Barcelona y Tarragona

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Este lunes se ha inaugurado la terminal logística LiteraTIM en Tamarit de Llitera, en Huesca (Aragón). Les instalaciones están conectadas ferroviariamente con los puertos de Barcelona y el de Tarragona. De hecho, la terminal ha sido promovida por la sociedad Terminal Intermodal Monzón, formada por el grupo SAMCA, los dos puertos y Renfe. LiteraTIM hará de unión entre el transporte ferroviario y el de carretera con un total de 18.000 metros cuadrados de superficie. Tiene una capacidad operativa máxima de siete trenes diarios y dispone de una capacidad de almacenaje de 600 UTIS, 84 de los cuales son para contenedores frigoríficos, fijándose en la industria agroalimentaria.

Los impulsores remarcan que esta infraestructura contribuirá a la descarbonización del transporte y evitará cada año la circulación de 25.000 camiones.