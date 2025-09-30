La mayor feria de la crianza llega a Tarragona

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

El Palau Firal de Tarragona acogerá los días 4 y 5 de octubre la mayor feria dedicada al embarazo, el parto y la crianza celebrado en Cataluña: ExpoNadó. En un momento en que la natalidad continúa a la baja en la demarcación, este acontecimiento se presenta como un espacio de encuentro, formación y apoyo para madres, padres y profesionales que buscan vivir la maternidad y la paternidad con más confianza y recursos

ExpoNadó reunirá más de cincuenta expositores y marcas de prestigio como Zapato Feroz, Smileat, Palacio del Bebé, Kids&Us o Mercedes-Benz y al mismo tiempo ofrecerá una agenda de charlas y talleres gratuitos con figuras reconocidas como el pediatra Carlos González y el experto en crianza respetuosa Armando Bastida, así como profesionales en lactancia, postparto y educación infantil, que compartirán experiencias y conocimientos con las familias asistentes

La feria no se limita al ámbito comercial y formativo sino que también propone espacios y actividades para toda la familia ya que a lo largo del recinto se podrán encontrar zonas de juego e inflables para que los más pequeños disfruten, un espacio de juego libre denominado Ferozland inspirado en la metodología Pikler, un espacio de lactancia y crianza con asesoramiento gratuito para madres y padres y espectáculos infantiles y animación con personajes tan populares como Bluey, Mickey y Minnie

Les entradas anticipadas se pueden adquirir a través de la web www.exponado.com con un precio reducido de seis euros. El acceso es gratuito para menores de quince años y para personas mayores de sesenta y cinco, y los horarios de la feria serán el sábado de diez de la mañana a ocho de la noche y domingo de diez de la mañana a seis de la tarde.